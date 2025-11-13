Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В суде отреагировали на слова актера Марка Богатырева, поспешившего с опровержением данных о подаче заявления на развод с супругой Татьяной Арнтгольц. В инстанции сообщили журналистам, что подобные ошибки исключены.
Богатырев заявил, что на сайте Лефортовского районного суда появилась не соответствующая действительности информация, и расторгать брак с Татьяной он вовсе не планирует, отмечает женский журнал "Клео.ру".
В суде, напротив, указали, что заявление у них имеется, и дело уже зарегистрировали. Слушания по делу пройдут в судебном участке № 406.
В настоящее время заявление Богатырева находится на стадии рассмотрения. В случае принятия с супругами проведут беседу, по итогам которой и примут последующее решение.
В ходе бракоразводного процесса звездной паре предстоит решить вопрос о проживании ребенка.
Кстати, на одном из последних фото в соцсетях актер рассуждает об осеннем ветре и об "очень близком", которое "не думает о последствиях", позируя при этом без обручального кольца.
Арнтгольц же не давала никаких комментариев – личную жизнь она не афиширует, обходясь без активного ведения соцсетей. А ее сестра Ольга сообщила, что услышала о разводе только от журналистов, попросивших ее прокомментировать ситуацию.
Европейцам надоело оплачивать роскошную жизнь украинских властей
Последние скандалы в Незалежной сложно назвать случайностью