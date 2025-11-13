В суде подтвердили развод Богатырева с Арнтгольц после отрицаний актера

В суде подтвердили развод Богатырева с Арнтгольц после отрицаний актера
Фото: соцсети
В инстанции заявили, что ошибки быть не может

В суде отреагировали на слова актера Марка Богатырева, поспешившего с опровержением данных о подаче заявления на развод с супругой Татьяной Арнтгольц. В инстанции сообщили журналистам, что подобные ошибки исключены.

Богатырев заявил, что на сайте Лефортовского районного суда появилась не соответствующая действительности информация, и расторгать брак с Татьяной он вовсе не планирует, отмечает женский журнал "Клео.ру".

В суде, напротив, указали, что заявление у них имеется, и дело уже зарегистрировали. Слушания по делу пройдут в судебном участке № 406.

В настоящее время заявление Богатырева находится на стадии рассмотрения. В случае принятия с супругами проведут беседу, по итогам которой и примут последующее решение. 

В ходе бракоразводного процесса звездной паре предстоит решить вопрос о проживании ребенка.

Кстати, на одном из последних фото в соцсетях актер рассуждает об осеннем ветре и об "очень близком", которое "не думает о последствиях", позируя при этом без обручального кольца.

Арнтгольц же не давала никаких комментариев – личную жизнь она не афиширует, обходясь без активного ведения соцсетей. А ее сестра Ольга сообщила, что услышала о разводе только от журналистов, попросивших ее прокомментировать ситуацию.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
