Богатырев и Арнтгольц подали на развод после пяти лет брака

Семейной жизни звездной пары пришел конец

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев официально подали на развод. После пяти лет брака звездная пара решила разойтись по инициативе супруга. Марк выступил инициатором прекращения брачного союза, заявление поступило в Лефортовский районный суд 10 ноября.

Не один год в Сети ходили слухи о серьезном семейном кризисе – публика обращала внимание, что пара крайне редко выходит в свет вдвоем, а совместные фотографии у них отсутствуют, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Инсайдеры ссылались на огромную загруженность обоих – постоянная занятость в крупных проектах в худшую сторону влияла на общение. Ни Марк, ни Татьяна пока не давали никаких комментариев.

В браке у пары родился сын Данила. Вместе они воспитывали дочку Татьяны Марию, родившуюся у нее в первом браке. Еще в прошлом году Арнтгольц признавалась, что не против родить супругу второго ребенка.

Тогда Татьяна называла Марка замечательным отцом, понимающим, когда она устает, и готовым взять на себя заботу о сыне. И именно благодаря ему она решилась на паузу в работе – с возможностью браться исключительно за интересные проекты, а не те, с которыми нужно "пахать".