Суд расторгнул брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц расторгнут, решение вынесено мировым судьей Нижегородского района Москвы. Таким образом, требования актера к Татьяне были удовлетворены.
При этом ни сами артисты, ни их представители в суде не появились – они просили рассмотреть дело без них.
Заявление о расторжении брака было подано в начале ноября. По открытым данным, Богатырев является вторым супругом Татьяны. Брак был заключен 22 июля 2020 года.
Татьяна не давала никаких комментариев о разводе и разрыве с супругом. А близняшка Ольга заявляла журналистам, что не в курсе о личной жизни родной сестры.
Сам Марк кстати, заявлял, что на сайте суда появилась ошибка – таким образом опровергнул новость о разводе. В инстанции, однако, отметили, что никакой ошибки быть не может.
Богатырев неоднократно делился личными переменами в жизни, осмысливая происходящее. Не так давно он философски порассуждал о времени, которое "все расставляет по своим местам", и близком, которое "становится далеким", отмечает женский журнал "Клео.ру".
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы