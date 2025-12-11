Суд расторгнул брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

Суд расторгнул брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц. Фото: АГН Москва
Пара прожила вместе более пяти лет

Брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц расторгнут, решение вынесено мировым судьей Нижегородского района Москвы. Таким образом, требования актера к Татьяне были удовлетворены.

При этом ни сами артисты, ни их представители в суде не появились – они просили рассмотреть дело без них. 

Заявление о расторжении брака было подано в начале ноября. По открытым данным, Богатырев является вторым супругом Татьяны. Брак был заключен 22 июля 2020 года.

Татьяна не давала никаких комментариев о разводе и разрыве с супругом. А близняшка Ольга заявляла журналистам, что не в курсе о личной жизни родной сестры.

Сам Марк кстати, заявлял, что на сайте суда появилась ошибка – таким образом опровергнул новость о разводе. В инстанции, однако, отметили, что никакой ошибки быть не может.

Богатырев неоднократно делился личными переменами в жизни, осмысливая происходящее. Не так давно он философски порассуждал о времени, которое "все расставляет по своим местам", и близком, которое "становится далеким", отмечает женский журнал "Клео.ру".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
