Крутой поворот: Арнтгольц объявилась в другой стране

Звезда покинула Россию вместе с мужем и сыном, о возвращении пока речи не идет

Экс-ведущая передачи "Жди меня" Татьяна Арнтгольц не прячет отношений с коллегой Марком Богатыревым, однако лишних подробностей не выдает. Тем не менее, имел место крутой поворот: Татьяна Арнтгольц объявилась в другой стране.

Факт отъезда подтвердил и сыгравший в сериале "Кухня" Марк Богатырев. Без конкретики и портретов, но кадр в его микроблоге ясно доказывает, что актер и его возлюбленная на море возле пальм. А поскольку их роман с Арнтгольц не тайна, понять, чья рука на фото, несложно.

Впрочем, сама актриса и ведущая не стала долго хранить интригу и сообщила, что они с Марком уехали на отдых за границу, в Таиланд.

Романтические чувства этих двоих давно не секрет. Три года назад пара сыграла свадьбу, а вскоре в семье появился сын Данила. Старшая дочь актрисы от коллеги Ивана Жидкова живет сейчас с отцом.

Татьяну Арнтгольц знают не только как талантливую актрису, но и как общественного деятеля и участницу многочисленных благотворительных и культурных мероприятий.

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