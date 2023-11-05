После громкого возвращения в Россию Пугачева уехала к Галкину*

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Примадонна, громко вернувшаяся несколько дней назад в Россию, похоже, управилась со всеми своими делами и уехала назад, в Латвию, пишут медиа.
Поводом для подтверждения стало фото, выложенное ее супругом Максимом Галкиным* в социальных сетях. На снимке счастливый шоумен позирует вместе с супругой в латвийской Сигулде.
"Какое сегодня солнечное воскресенье", – подписал комик фото к публикации.
Напомним, спустя пару дней после визита в Россию Примадонна укатила назад практическим по тому же самому маршруту: Алла Борисовна приехала поездом в Псков рейсом из Москвы. Далее – через контрольно-пропускной пункт, после чего оказалась в Латвии.
Цель визита в бывшую родину была сугубо деловой: Пугачевой было нужно встретиться с возможными покупателями ее знаменитого замка в Грязи, избавиться от всех бюрократических недочетов (из-за задолженности по налогам), решить вопрос с косметическим ремонтом дома. А еще она планировала приехать на прием к медикам, у которых наблюдалась ранее.
Кстати, Галкин, похоже, не торопится возвращаться в Израиль – хотя до этого клятвенно выражал новообретенной Родине свою поддержку.
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