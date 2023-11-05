После громкого возвращения в Россию Пугачева уехала к Галкину*

Примадонна ныне в Латвии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Примадонна, громко вернувшаяся несколько дней назад в Россию, похоже, управилась со всеми своими делами и уехала назад, в Латвию, пишут медиа.

Поводом для подтверждения стало фото, выложенное ее супругом Максимом Галкиным* в социальных сетях. На снимке счастливый шоумен позирует вместе с супругой в латвийской Сигулде.

"Какое сегодня солнечное воскресенье", – подписал комик фото к публикации.

Напомним, спустя пару дней после визита в Россию Примадонна укатила назад практическим по тому же самому маршруту: Алла Борисовна приехала поездом в Псков рейсом из Москвы. Далее – через контрольно-пропускной пункт, после чего оказалась в Латвии.

Цель визита в бывшую родину была сугубо деловой: Пугачевой было нужно встретиться с возможными покупателями ее знаменитого замка в Грязи, избавиться от всех бюрократических недочетов (из-за задолженности по налогам), решить вопрос с косметическим ремонтом дома. А еще она планировала приехать на прием к медикам, у которых наблюдалась ранее.

Кстати, Галкин, похоже, не торопится возвращаться в Израиль – хотя до этого клятвенно выражал новообретенной Родине свою поддержку.

*признан иноагентом решением Минюста