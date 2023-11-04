Машину Пугачевой заметили в Твери: зачем певица колесит по России

Машину Пугачевой заметили в Твери: зачем певица колесит по России
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
К персоне звезды приковано повышенное внимание

Возвращение бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Россию произвело эффект разорвавшейся бомбы. Когда-то артистка ни в чем себе не отказывала и даже могла позволить заехать на машине на перрон. Теперь же певица делает все для того, чтобы скрыться от посторонних глаз. Внимательные очевидцы заметили машину артистки в Твери.

По какой конкретно причине экс-примадонна вернулась в нашу страну, пока точно неизвестно. Ходят слухи, что она хочет решить некоторые вопросы по недвижимости и документами. При этом любопытно, что машина Аллы Борисовны уже совершила целое турне по российским городам.

Артистка въехала в страну через Псков, затем отправилась в свою подмосковную резиденцию в деревне Грязь, потом ее автомобиль заметили по пути в Санкт-Петербург, а теперь роскошный Роллс-Ройс экс-примадонны оказался в Твери. Что артистка делает в этом городе, доподлинно неизвестно, однако по слухам, она могла записать новую песню.

Так, журналистам стало известно, что машина знаменитости долгое время простояла рядом с дверьми музыкальной студии "Салам". Ранее Алла Борисовна уже записывала здесь песни. Также клиентами популярной мастерской были Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко и другие знаменитости.

Звукорежиссер Игорь Лалентин от комментариев отказался, однако тот факт, что артистка практически сразу после возвращения в Россию отправилась на музыкальную студию, выглядит очень любопытно.

К слову, ранее появилось видео выступления Аллы Пугачевой после новости о ее возвращении.

Источник: Telegram-канал Shot • Требует проверки
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