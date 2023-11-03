Появилось видео выступления Пугачевой после новости о приезде

Артистка находится в отличной вокальной форме

В третий раз после февраля 2022-го года Алла Пугачева приезжает в Россию. Что именно стало причиной визита – неизвестно. Никаких официальных заявлений, предупреждений или событий, которые могли побудить ее к этому, не было. Поговаривали, что брак звезды трещит по швам и дело идет к разводу, однако эту информацию она опровергла, опубликовав счастливые фотографии в окружении любимых детей и супруга.

Вскоре после новости о приезде Пугачевой появилось видео ее выступления. Артистка исполнила песню "Свеча горела" вживую. Где и когда была сделана запись не сообщается, но, судя по внешнему виду певицы, кадры являются относительно свежими.

Пугачева отлично спела и показала, что она находится в замечательной вокальной форме. Это восхитило публику в Сети – люди оставили массу восторженных комментариев.

Как ранее сообщало URA.RU, артистка перешла погранпереход в Псковской области в сопровождении неизвестного мужчины. Мужа и детей вместе с ней не было.

Незадолго до приезда в Россию Пугачева в социальных сетях опубликовала пост со словам "Живем дальше", напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".