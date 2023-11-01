Патриотка Талызина неожиданно встала на защиту Пугачевой перед россиянами

Артистка уверена, что коллегам-релокантам приходится несладко

Улетевшая после вылета из Израиля Алла Пугачева, кажется, совсем пропала из вида. Да и никто толком не может сказать, где конкретно она находится. По слухам, обосновалась с детьми на Кипре.

Валентина Талызина, которая буквально недавно проехалась по Примадонне, внезапно выразила одобрение ее действиями. Считает, что певица поступает правильно, не говоря теперь ничего плохого о родной стране.

"А где она живет, это ее абсолютное дело. Слава богу, что у нее есть поместье на Кипре. Ну и живи себе", – высказалась актриса.

Сама Талызина прекрасно помнит, как критиковала певицу ранее – и теперь не знает, прислушалась ли та к этим заявлениям. И ведь они встречались друг с другом однажды. Валентина спрашивала у нее, та ли пела для "Иронии судьбы" – Пугачева дала утвердительный ответ, однако указала, что пыталась сделать так, чтобы голос близко подходил к талызинскому.

От такого внимания звезда "Иронии" Талызина "рухнула" – не ожидала такого внимания от столь известной персоны.

В целом же Талызина не осуждает никого из коллег – понимает, что положение у тех тяжелое.

"Посмотрите, во всем мире что происходит", – разводит руками актриса.