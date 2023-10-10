Патриотка Талызина жестко проехалась по Ахеджаковой и Пугачевой

Патриотка Талызина жестко проехалась по Ахеджаковой и Пугачевой
Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса раскритиковала русофобов

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина после начала специальной военной операции поддержала решение главы государства. Сегодня она твердо стоит на стороне российского народа и жестко критикует беглых коллег, опустившихся до откровенной русофобии.

Так, актриса театра и кино жестко проехалась по Алле Пугачевой и Лии Ахеджаковой, которые негативно относятся к СВО и позволяют себе хамские высказывания в адрес армии, власти и народа нашей страны.

"И как можно говорить плохо про Россию? Про свой народ?" – возмутилась Валентина Талызина.

Беглых коллег советская звезда назвала бессовестными людьми, подчеркнув, что у них нет чести. В частности, досталось Лие Ахеджаковой, с которой актриса училась в ГИТИСе и жила по соседству.

Валентина Талызина отметила, что Лия Ахеджакова еще в студенческие годы отличалась дурных характером и постоянно ругалась с соседями. А Алла Пугачева, по мнению, артистки "живет во лжи".

Звезда также сыронизировала, что Примадонна лишилась голоса из-за своей русофобии. Сейчас же артистка – всего лишь бабушка, заключила актриса.

Однако самой певице сейчас не до разборок с коллегами. Алла Пугачева пытается спасти детей от боевиков ХАМАС, которые, как мы сообщали ранее, высадились у ее дома.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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