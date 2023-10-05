"Надо добить гадину": Варлей жестко проехалась по Ахеджаковой

"Надо добить гадину": Варлей жестко проехалась по Ахеджаковой
Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Актрисе припомнили все

Народная артистка России Лия Ахеджакова после начала специальной военной операции не стала скрывать свою позицию и публично осудила решение главы государства. При этом она допустила ряд скандальных высказываний, вызвавших народный гнев.

От актрисы театра и кино отвернулись и поклонники, и коллеги по цеху, а активисты попросили Генпрокуратуру проверить ее на предмет финансирования ВСУ, что может повлечь уголовное наказание.

В итоге Лия Ахеджакова лишилась работы в театре и поехала сольно выступать по Европе. Очередной скандал прогремел, когда она взяла у зрителя из зала украинский флаг.

Сама звезда оправдалась, мол приняла разноцветную ткань за шарфик, но на всякий случай в дальнейшем отказывалась принимать что-либо, кроме цветов. Примечательно, что строптивый нрав у актрисы появился еще 20 лет, когда артистка не лучшим образом отреагировала на происходящее в стране.

"Надо добить гадину",

– по словам Натальи Варлей, именно так Лия Ахеджакова в 1993 году отреагировала на расстрел Верховного Совета. Заслуженная артистка РСФСР жестко прошлась по своей коллеге, припомнив ей прошлые заявления.

С того момента у Варлей не было никаких иллюзий по поводу артистки. Ахеджакова, в свою очередь, перестала как-либо воспринимать артистку.

Ранее мы рассказывали, как живет измученная скандалами Лия Ахеджакова после отъезда из России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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