Хаматова внезапно накинулась на Ахеджакову после скандала с флагом Украины

Хаматова внезапно накинулась на Ахеджакову после скандала с флагом Украины
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov / news.ru / www.globallookpress.com
Актриса напомнила о своем поступке

Еще весной текущего года вся страна внимательно следила за развитием неприятнейшей истории, в которой оказалась народная артистка России Лия Ахеджакова. Неуместные политические высказывания заставили многих поклонников актрисы театра и кино отвернуться от нее, а активисты обратились в правоохранительные органы.

В частности, звезду фильма "Служебный роман" призвали проверить на предмет финансирования ВСУ, за что в УК РФ предусмотрена статья. Реального наказания тогда удалось избежать, однако Лия Ахеджакова лишилась работы в театре.

И вот недавно артистка вновь вляпалась в громкий скандал. Во время выступления она продемонстрировала флаг Украины. При этом сама звезда отрицает злой умысел. По словам Лии Ахеджаковой, полотнище вместе с букетом ей всунул некий провокатор.

85-летняя звезда не сразу сообразила, что это флаг. Она отметила, что приняла разноцветную ткань за шарфик. На фоне скандала на актрису внезапно набросилась ее коллега Чулпан Хаматова.

Беглая звезда заявила, мол не понимает, почему Лия Ахеджакова до сих пор остается в России. По мнению актрисы, ее старшей коллеге тоже нужно покинуть страну.

"Я приняла решение уехать потому что не могла себя представить в этой ситуации", – напомнила Чулпан Хаматова.

Ранее скандал с участием Лии Ахеджаковой прокомментировала актриса Яна Поплавская.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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