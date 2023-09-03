"Воспользовались ее слабоумием": Поплавская о скандале Ахеджаковой с флагом Украины

"Воспользовались ее слабоумием": Поплавская о скандале Ахеджаковой с флагом Украины
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/www.globallookpress.com
То самое фото стоило бежавшей актрисе проверки полиции

В социальных сетях обсуждается новость о грядущей проверки полиции в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации вооруженных сил – поводом стало фото, на котором актрису запечатлели в руках с украинским флагом в Бремене.

Звезда "Служебного романа" отрицает свою причастность – мол, какие-то неадекваты подошли и всучили флаг вместо букета. А та, растерявшись, не знала, что делать. Версия Лии Меджидовны следующая: подошел после аплодисментов "какой-то провокатор", выдавший флаг. Сама Ахеджакова думала, что вообще держит в руках шарф. И считает себя жертвой чужого стремления к медийному эффекту.

На ситуацию отреагировала российская актриса Яна Поплавская, заявившая, что Москва могла бы последовать Киеву и по такому же примеру "скупать" всех забытых звезд Голливуда, "потерявших ум". И те бы скандировали, что Россия – мать всех городов Штатов и Европы, и вдовесок – "колыбель демократии".

"Их хватает только на Ахеджакову, Назарова и прочих", – выразила мнение Поплавская. 

При этом Яна уверена, что виновник воспользовался пожилым человеком, зная, что Ахеджакова не сможет быстро отреагировать на ситуацию. А правоохранительные органы в России должны возбуждать дела против тех, кто "воспользовался слабоумием" звезды.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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