"Такую хрень нести на старости": Губерниев смешал с грязью Талызину

Ведущий вне себя от ярости

Дмитрий Губерниев высказал свое разочарование актрисой Валентиной Талызиной из-за ее комментариев в адрес звезд российской эстрады. В недавнем интервью советская актриса Валентина Талызина поведала о вражде с Лией Ахеджаковой и нелестно отозвалась об Алле Пугачевой.

Талызина раскрыла настоящее отчество Аллы Пугачевой, заявив, что Примадона поменяла имя отца, чтобы стать русской. По словам Талызиной, певица сменила имя отца Борух на Борис, чтобы не быть "рабой" и "холопкой".

Об актрисе Лие Ахеджаковой Талызина также высказалась резко и негативно.

"Она не актриса, она типаж. Маленькая собачка, до старости щенок",– заявила Валентина Талызина в интервью.

Также актриса отметила, что в картине Эльдара Рязанова "Андерсен. Сказки без любви" режиссер правильно поступил, вырезав сцену с Ахеджаковой. Талызина назвала актрис бессовестными и ужаснулась их русофобным высказываниям.

Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале опубликовал пост, в котором выразил свое разочарование язвительным словам со стороны Талызиной.

"Актриса Талызина разочаровала. Такую хрень нести на старости лет. Ужас и стыд",– написал телеведущий в своем блоге.

Ранее "Утро.ру" писало, что Станислав Садальский осудил резкие заявления от Талызиной про актрису Барбару Брыльску. Артист объяснил, что причиной такой ярой ненависти к актрисам стала зависть.