Брыльска высказалась об оскорблениях Талызиной в свой адрес

Брыльска высказалась об оскорблениях Талызиной в свой адрес
Барбара Брыльска. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса рассказала, чем на самом деле занималась в России

Когда-то звезда "Иронии судьбы..." была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис в нашей стране. Однако, кажется, она забыла о том, сколько хорошего ей подарила ставшая для нее домом Россия. Неожиданно для всех Барбара Брыльска превратилась в русофобку. 

Выпады в адрес России стали шоком не только для простых людей, но и для публичных личностей. Некоторые принялись критиковать актрису, которая сравнила жизнь в нашей стране с фекалиями. Не стала молчать и Валентина Талызина. В свежем интервью она раскрыла постыдное прошлое коллеги по фильму "Ирония судьбы...", передает Общественная служба новостей

По ее словам, когда Барбара Брыльска приехала в Россию для съемок в легендарной картине, на площадке она занялась сомнительным бизнесом. 

"Она привозила лифчики, трусики. И одна ассистентка это все на "Мосфильме" продавала", – поделилась воспоминаниями Валентина Талызина.

А потом, говорит актриса, на эти деньги исполнительница главной роли покупала картины русских художников, которые увозила в Польшу. Услышав о себе такие слова, Барбара Брыльска возмутилась и поспешила оправдаться. Она считает, что неприязнь бывшей коллеги связана с полученной ею государственной премией. Ведь, говорит актриса, Валентине Талызиной ее не вручили.

"Она подлый человек. Я не торговала – я привозила друзьям и подругам то, что они просили", – оправдалась Барбара Брыльска.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Валентина Талызина отреагировала на поступки Лии Ахеджаковой. 

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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