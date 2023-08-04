"Оскорбительно": раскрыты заработки погнанного с телевидения Урганта

"Оскорбительно": раскрыты заработки погнанного с телевидения Урганта
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, на что живет актер

Когда-то знаменитый актер мелькал на всех важных событиях. Однако в последнее время встретить шоумена на светских мероприятиях можно редко, да и с экранов россиян он исчез. Его одноименное шоу перестало выходить в эфир, а статус главного ведущего страны он, кажется, потерял. Говорят, что Ивана Урганта погнали с телевидения после того, как он, по слухам, покинул Россию.

Поклонникам, конечно, интересно, чем сейчас занимается артист и как зарабатывает на жизнь. Вчера по прессе распространились новости о том, что актер якобы вел свадьбу, за которую получил очень маленький по меркам шоу-бизнеса гонорар – два миллиона рублей. Эта информация дала критикам еще один повод позлорадствовать. 

Однако сегодня о заработках Ивана Урганта появились новые данные. Раскрыл их телеграм-канал "Героиня Татлера". 

"Это настолько оскорбительное предположение", – возмутился автор микроблога перед тем как опровергнуть информацию о двух миллионах рублей.

Сообщается, что стоимость услуг телеведущего ничуть не изменилась, и он якобы зарабатывает как раньше.

"Гонорар Урганта по-прежнему в границах €50-100 тыс, в зависимости от самых разных факторов", – говорится в посте. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что знаменитый телеведущий нашел себе новую работу. Иван Ургант решил примерить на себя новую профессию. 

Источник: Героиня Татлера ✓ Надежный источник
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