"Оскорбительно": раскрыты заработки погнанного с телевидения Урганта

Стало известно, на что живет актер

Когда-то знаменитый актер мелькал на всех важных событиях. Однако в последнее время встретить шоумена на светских мероприятиях можно редко, да и с экранов россиян он исчез. Его одноименное шоу перестало выходить в эфир, а статус главного ведущего страны он, кажется, потерял. Говорят, что Ивана Урганта погнали с телевидения после того, как он, по слухам, покинул Россию.

Поклонникам, конечно, интересно, чем сейчас занимается артист и как зарабатывает на жизнь. Вчера по прессе распространились новости о том, что актер якобы вел свадьбу, за которую получил очень маленький по меркам шоу-бизнеса гонорар – два миллиона рублей. Эта информация дала критикам еще один повод позлорадствовать.

Однако сегодня о заработках Ивана Урганта появились новые данные. Раскрыл их телеграм-канал "Героиня Татлера".



"Это настолько оскорбительное предположение", – возмутился автор микроблога перед тем как опровергнуть информацию о двух миллионах рублей.

Сообщается, что стоимость услуг телеведущего ничуть не изменилась, и он якобы зарабатывает как раньше.

"Гонорар Урганта по-прежнему в границах €50-100 тыс, в зависимости от самых разных факторов", – говорится в посте.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что знаменитый телеведущий нашел себе новую работу. Иван Ургант решил примерить на себя новую профессию.