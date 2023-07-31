"Сам себе режиссер": изгнанный из России Ургант устроился на работу

Ведущий не собирается покидать Запад

Шоумен Иван Ургант решил подогреть интерес журналистов к своей персоне, запустив новую волну слухов о новой работе после ухода из Первого канала и закрытия "Вечернего Урганта". Оказалось, что после того самого отдыха в Гренландии верхом Иван решил и дальше колесить по Европе.

Ургант решил начать с чего-то нового: ведущий захотел поработать оператором на "Тур де Франс" в Париже. В социальных сетях новоявленный режиссер продемонстрировал снятый кадры, снятые на заднем сиденье легкового авто: Иван снимал соревнующихся в гонке велосипедистов.

Судя по всему, работой известный российский шоумен остался страшно доволен: на одном из кадром мелькнуло лицо оператора с легко читаемым удовлетворением.

"Сам себе режиссер", – пошутил телеведущий.

Ранее известный политолог призвал Ивана выступить перед публикой по поводу текущей политической ситуации, чтобы расставить все точки: ведущему, со слов эксперта, необходимо сделать выбор между патриотами и бежавшими артистами, если он желает в дальнейшем строить карьеру в России. А молчание, утверждает спикер, играет против самого Урганта: в тяжелые времена оно может означать, что Ивана попросту могут счесть критиком СВО, сочувствующим украинским звездам.