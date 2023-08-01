Сбежавший из России Назаров лишился заработка в Латвии

Сбежавший из России Назаров лишился заработка в Латвии
Фото: соцсети
Знаменитость испытывает серьезные трудности с работой

Дмитрий Назаров, который был уволен из МХТ им. Чехова после того, как журналисты обратили внимание на его публикации в соцсетях, до сих пор не может найти способ заработать за границей. В России с ним стали отказываться от сотрудничества после того, как он уехал во Францию. И за рубежом ситуация складывается не так уж радужно.

Как стало известно журналистам, в июне Назаров планировал выступить в Прибалтике. Он готовил спектакль "Ламур-Мур или держава набекрень", в котором планировал читать свои басни, стихи и исполнять песни. Судя по названию мероприятия, творчерство было посвящено его резкому отношению к происходящему в России.

Однако продать билеты на представление так и не вышло. Конкуренция среди российских звезд, которые сбежали из РФ из-за своей политической позиции, в прибалтийских странах довольно высокая, и Назарову не удалось привлечь внимание публики, чтобы провести выступление. Продать достаточного количества билетов не смогли, поэтому все было отменено.

Чем дальше планирует заниматься артист неизвестно. В России он был довольно востребованным актером, съемочный день у которого доходил до 200 тыс рублей. 

Источник: Woman.ru
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