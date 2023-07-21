Покинувшего Россию Назарова вышвырнули с новой работы

От сотрудничества с актером массово отказываются режиссеры

Российского актера Дмитрия Назарова вычеркнули из сценария к новогоднему фильму, где он должен был сыграть главную роль. Фильм "Письмо Деду Морозу" снимает режиссер Кирилл Кузин.

Дмитрий Назаров, предположительно, должен был сыграть самого Деда Мороза, но из-за своего отъезда из России и антипатриотичной политической позиции его вышвырнули с новой работы.

Кто заменит российского актера в новогодней ленте, пока не известно. По словам режиссера, новый актерский состав кино держится в строжайшим секрете. По некоторым данным, в фильме "Письмо Деду Морозу" сыграет зарубежная актриса с русскими корнями Наталья Орейро. Выход киноленты планируется на 2025 год.

Напомним, в январе 2023 года российский актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволились из МХТ им. Чехова. На тот момент они уже жили во Франции и даже работали в Париже в местном театре, где играли в спектаклях на французском.

Пара раскритиковала действия российских властей после начала СВО. Из-за этого на них обрушилась критика со стороны поклонников и коллег. Многие отвернулись от актерской пары и объявили им бойкот. Спектакли и фильмы с его участием начали массово отменять. Другие считают, что решение Назарова и его жены было вынужденным.