"Отдать деньги на СВО": Киселев призвал лишить заработков российских артистов

"Отдать деньги на СВО": Киселев призвал лишить заработков российских артистов
Фото: unsplash.com
Продюсер считает, что народу не нужны концерты

Некоторые россияне хорошенько критикуют звезд, которые, несмотря на обстановку в мире, продолжают выступать и зарабатывать миллионы. Об этом можно судить по возмущенным комментариям в социальных сетях. Как выяснилось, не устраивает это и публичных людей. К примеру, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев оказался недоволен российскими артистами. 

Продюсер призвал лишить заработков знаменитостей путем прекращения финансирования гала-концертов. По его мнению, сейчас эти затратные мероприятия никому не нужны. К тому же, говорит музыкант, они не приносят пользы и лишь бесят россиян. 

"Они помогают нашим солдатам? Эти концерты вызывают жутчайшее раздражение: мол, "барчуки, купчики в Москве гуляют", – высказался Владимир Киселев. 

По его мнению, сэкономленные средства можно использовать более рационально. 

"Не лучше ли отдать эти деньги на СВО?" – предложил музыкант. 

Средства также, по словам Владимира Киселева, можно было бы потрать на создание патриотических лагерей для того, чтобы прививать подрастающему поколению любовь к России. Стоит отметить, что создатель группы "Земляне" не в первый раз высказывается в адрес отечественных артистов. Недавно "Утро.ру" писало о его нападках в адрес Олега Газманова. 

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россияне бросились снимать наличные: что произошло

Показатели резко выросли в летний период

Путин заставит чиновников пересесть на российский автопром

Глава государства отверг идею о закупках иностранных авто

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей