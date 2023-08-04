"Отдать деньги на СВО": Киселев призвал лишить заработков российских артистов

Продюсер считает, что народу не нужны концерты

Некоторые россияне хорошенько критикуют звезд, которые, несмотря на обстановку в мире, продолжают выступать и зарабатывать миллионы. Об этом можно судить по возмущенным комментариям в социальных сетях. Как выяснилось, не устраивает это и публичных людей. К примеру, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев оказался недоволен российскими артистами.

Продюсер призвал лишить заработков знаменитостей путем прекращения финансирования гала-концертов. По его мнению, сейчас эти затратные мероприятия никому не нужны. К тому же, говорит музыкант, они не приносят пользы и лишь бесят россиян.

"Они помогают нашим солдатам? Эти концерты вызывают жутчайшее раздражение: мол, "барчуки, купчики в Москве гуляют", – высказался Владимир Киселев.

По его мнению, сэкономленные средства можно использовать более рационально.

"Не лучше ли отдать эти деньги на СВО?" – предложил музыкант.

Средства также, по словам Владимира Киселева, можно было бы потрать на создание патриотических лагерей для того, чтобы прививать подрастающему поколению любовь к России. Стоит отметить, что создатель группы "Земляне" не в первый раз высказывается в адрес отечественных артистов. Недавно "Утро.ру" писало о его нападках в адрес Олега Газманова.