"Ждем извинений!": Киселеву врезали за оскорбление Газманова

"Ждем извинений!": Киселеву врезали за оскорбление Газманова
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певца ранее обвинили в "патриотизме за гонорары"

Знаменитый певец считается главным патриотом шоу-бизнеса. Пока некоторые его коллеги в спешке покидали Россию, он принял решение остаться и радовать соотечественников своими песнями, некоторые из которых посвящены родине. Однако недавно Олега Газманова обвинили в подлой лжи. 

Набросился на артиста лидер "Землян" Владимир Киселев, который жестко высказался о любимой многими песне "Офицеры". Во-первых, он назвал ее "некрофильской". А во-вторых, по его мнению, это не оригинальная композиция: мол, создавая этот хит, народный артист своровал мелодию, написанную уже умершими людьми.

Ответ на выпад в свою сторону от Олега Газманова был спокойным: он сказал, что композиция появилась не из-за желания заработать, а от чистого сердца. Вместе с тем музыкант, сам того не подозревая, спровоцировал публичную грызню, ведь за него уже стали заступаться медийные люди. В частности, заявление Владимира Киселева прокомментировал член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", словестно врезав Киселеву за оскорбление Газманова. 

Он акцентировал внимание на то, что преданность музыканта родине неоспорима, а его песня, написанная в 90-х, давно стала "гимном российского офицерства".

"Ждем публичных извинений от бизнесмена", – сказал Владимир Кикнадзе. 

Доктор исторических наук также раскритиковал Владимира Киселева, обвинив его в оскорблении достоинства многих людей. Ранее "Утро.ру" рассказывало о других заявлениях лидера "Землян". Он сказал, что Олег Газманов якобы зарабатывает на своем патриотизме.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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