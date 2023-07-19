Патриотизм за деньги: Киселев нанес удар по Газманову и Крутому

Патриотизм за деньги: Киселев нанес удар по Газманову и Крутому
Владимир Киселев с супругой. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты не исполнили свой гражданский долг

Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев последние 10 лет регулярно ездит на Донбасс. Он считает своим долгом поддержать как местных жителей, так и военнослужащих. Однако, не все артисты разделяют его энтузиазм.

По словам Киселева, каждый артист, который действительно хочет помочь Родине, просто обязан отправиться в зону СВО и дать там концерт. Бесплатный, от чистого сердца, не надеясь при этом на привычный солидный гонорар.

Тем не менее, когда Владимир Киселев позвал Олега Газманова и Игоря Крутого составить ему компанию в очередной из поездок, те его предложение проигнорировали. Ну а после, как выяснилось, еще и раскритиковали патриотичные порывы своего коллеги.

"Не нашли ничего другого, как сводить со мной счеты, упрекая в какой-то глупости", – нанес удар Киселев.

Киселев явно намекнул на то, что патриотизм Олега Газманова и Игоря Крутого является лишь красивой картинкой, которая продается за деньги. Ведь будь их любовь к России искренней, уверен продюсер, они бы вместе с ним уже мчались в один из полевых госпиталей, чтобы пожать руки тем, кто защищает от вражеских войск земли ДНР и ЛНР.

Возмонжно, все дело в том, что артисты боятся за свою жизнь. И их прекрасно можно понять. Ведь, как признался Владимир Киселев, в одну из поездок их с группой "Земляне" окружили украинские солдаты, которые были настроены отнюдь не мирно.

Впрочем, не так давно и с Олегом Газмановым произошла неприятная ситуация, потребовавшая вмешательства сотрудников МВД: его автомобиль оказался буквально облеплен поклонницами. Что же до Игоря Крутого – он в последнее время скрылся с радаров прессы.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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