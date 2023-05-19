Вмешалась полиция: Газманов чуть не пострадал из-за бешеных фанатов

Вмешалась полиция: Газманов чуть не пострадал из-за бешеных фанатов
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист еле уехал

71-летний Олег Газманов оказался в страшной ситуации: мужчина не смог выехать в авто из-за фанаток, облепивших его машину. Артист пытался тщетно пытался доехать до дороги, однако фан-группа была неумолима.

Не помогли даже сотрудники ДПС, включившие сирену. Поклонницы сопровождали авто с Олегом и перекрыли проезд, чтобы увидеть своего кумира.

К слову, полицейское авто совершенно не остановило поклонниц творчества Олега. Все произошло в Ессентуки, а концерт, если верить афише, был дан еще 16 мая. Впрочем, сам исполнитель остался на позитиве – поблагодарил в том самом ролике публику, явившуюся на его концерт.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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