Вернулась в Россию, чтобы проститься: Ахеджакова прилюдно разрыдалась

Вернулась в Россию, чтобы проститься: Ахеджакова прилюдно разрыдалась
Фото: Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com
Лия Меджидовна скорбит по любимому коллеге

Недавно народная артистка России Лия Ахеджакова улетела в Европу, где выступила в небольших залах. Теперь лишь за границей актриса, которая в последнее время записалась в политические активистки, может давать концерты. В немецком Бремене звезда фильма "Служебный роман" оскандалилась, вцепившись на сцене в украинский флаг.

Но Ахеджакова неожиданно вернулась в Россию. Она приехала, чтобы проститься с коллегой, народным артистом Игорем Ясуловичем, который скончался на днях. Выйдя на сцену Московского театра юного зрителя, где и прошла церемония прощания, прилюдно разрыдалась. "Уходит наше поколение", – сказала Лия Меджидовна. 

По словам Ахеджаковой, умерли ее любимые партнеры. С Ясуловичем она дружила всю жизнь. Актриса запомнила его как очаровательного и очень интеллигентного человека. Мол, Игорь Николаевич был весьма мощным артистом.

Также Лия Ахеджакова не забыла поблагодарить своего продюсера, благодаря которому она якобы по-прежнему остается артисткой. Видимо, он приложил руку к организации выступлений актрисы за границей. 85-летняя знаменитость, очевидно, не унывает из-за отсутствия работы в России и старается во всем искать плюсы.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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