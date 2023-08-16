"Каша в голове": Садальский заявил о психических проблемах Талызиной

"Каша в голове": Садальский заявил о психических проблемах Талызиной
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту грустно смотреть на то, что происходит с коллегой

Станислав Садальский считает, что Валентина Талызина, которая в недавнем интервью сделала резкие заявления о Барбаре Брыльска и Алле Пугачевой, попросту завидует знаменитостям. Причина ненависти к коллегам понятна – они удостоились большего признания в свое время в картине "Ирония судьбы". К примеру, прибалтийской звезде даже досталась госпремия. 

В своем ЖЖ актер отметил, что Талызина назвала Брыльску "бедной старой женщиной", хотя старше ее на шесть лет. Истории про скупку российской живописи он и вовсе считает выдумкой, поскольку сам помнит, как знаменитость везла из Польши подарки всем коллегам в России и не требовала за это денег.

Отдельное возмущение у него вызвали слова о Пугачевой. Даже если его звали Борух, как заявляет Талызина, его боевых заслуг перед страной это не отменяет – у родителя певицы есть награда за оборону Москвы.

"Грустно все это. В таком возрасте надо уже говорить только о себе, тем более, есть что рассказать, актриса Валя прекрасная, но какая же чудовищная каша у нее в голове, грустно смотреть, грустно так стареть", – намекнул Садальский на психические проблемы Талызиной.

Он указал, что глупый человек с годами становится только глупее, и, как правило, чем талантливее артист, тем более он скудоумен.

Ранее Станислав Садальский рассказал, как Пугачева оконфузилась в лифте.

Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
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