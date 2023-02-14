Взбешенная Брыльска сделала громкое заявление о России

Артистка раскрыла свое отношение к стране

Барбара Брыльска после поддержки Лии Ахеджаковой, которую убрали со всех постановок в "Современнике", столкнулась с жесткой реакцией российской общественности на свои слова. Знаменитость сделала несколько заявлений, которые обернулись против нее.

Звезда "Иронии судьбы" посоветовала своей коллеге бежать из страны, поскольку, по ее словам, в России ее не оставят в покое "эти коммунисты, проклятые Богом люди". После этих слов актрису предложили удалить из культого новогоднего фильма с помощью нейросетей, заменив, к примеру, на Талызину, а также запретить ей въезд в страну.

Однако резкая критика не сильно смутила Брыльску. В беседе с журналистами она разъяренно заявила, что никто не может ей указывать, куда можно приезжать, а куда нет. При этом в Москву она и так не собиралась, поскольку время неспокойное. Нанести визит в страну она готова, когда будет чувствовать, что там безопасно.

"Я очень люблю Россию, я обожаю людей в России, мне было там очень хорошо. И вдруг такой... гром", – сказала она.

По ее словам, она никого не боится, поскольку полагается только на себя.