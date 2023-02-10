"Беги из страны": Брыльска поддержала уволенную из "Современника" Ахеджакову

"Беги из страны": Брыльска поддержала уволенную из "Современника" Ахеджакову
Барбара Брыльска. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Звезда "Иронии" дала совет давней коллеге

Звезда "Иронии Судьбы", польская актриса Барбара Брыльска решила высказаться в поддержку давней коллеги Лии Ахеджаковой, которую выгнали из "Современника". Актриса рекомендовала 84-летней россиянке поскорее улетать из родной страны.

Родина, заявила Барбара, совершенно недостойна такой актрисы, как Лия Меджидовна. Злобные, "проклятые богом коммунисты"  никогда не дадут артистке жизни в родной стране, громогласно заявила Барбара.

"Ей надо уезжать и бороться, как мы" – высказалась Брыльска.

Как именно пытается бороться Барбара, неизвестно. В новостных сводках о ее участии в боевых действиях против РФ в настоящее время никакой информации нет.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что постановки с Лией Меджидовной решили убрать для зрительского показа из репертуара "Современника". Речь идет о театральном учреждении, в котором она проработала долгие годы.

Сама героиня торжества уже сообщила, что никуда уезжать из родной страны не собирается – в ответ Ахеджакова рекомендовала уезжать тем, кто гонит ее палкой из дома.

Источник: Абзац Медиа ✓ Надежный источник
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