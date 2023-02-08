"Я недостойна?": изгнанная Ахеджакова рухнула в слезах перед властью

"Я недостойна?": изгнанная Ахеджакова рухнула в слезах перед властью
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Артистка окончательно лишилась выступлений в стране

Лия Ахеджакова сообщила, что больше у нее нет никакой работы в России. Последний спектакль в "Современнике" с ее участием убрали из репертуара, и сделать с этим ничего нельзя. Директор заведения сообщил ей о решении лично, объяснив все получением массы "гневных писем". По его словам, он был вынужден пойти на такой шаг.

В беседе с журналистами народная артистка призналась, что после этого села и разрыдалась. Она понимает, кто и почему пишет такие письма в театр.

Сейчас Ахеджакова осталась без какой-либо работы в России поскольку 50-лет своей жизни посвятила только "Современнику". Предложений из других театральных заведений ей пока не поступало. Артистка отметила, что новость о ее условном увольнении еще не дошла до всех, а ожидать появления новой занятости не стоит, поскольку сейчас все постановки связаны с депкультом Москвы. 

Артистка отметила, что пока не знает, кто именно был инициатором ее изгнания из театра. Она обратилась к представителям власти, чтобы узнать, по чьему указанию ее сняли с работы. 

"Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения "Современнику", убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?", – сказала Ахеджакова.

Постановки с Ахеджаковой начали пропадать из репертуара "Современника" еще осенью прошлого года. В театре все объясняли "техническими проблемами", хотя многие считали, что в действительности это связано с ее политической позицией.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
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