"Старая больная женщина": Талызина ответила принизившей Россию Брыльской

Знаменитость отметила, что артистка стала известна в стране случайно

Актриса Валентина Талызина, которая озвучивала героиню Барбары Брыльской в "Иронии судьбы", прокомментировала недавние слова коллеги по фильму о России. Польская артистка заявила, что в стране хорошо жить только москвичам и петербуржцам, а на условия в других уголках даже смотреть страшно. В частности она упомянула Новосибирск и Омск.

Талызина утверждает, что ничего удивительного в речах Брыльска нет – она живет в Польше, поэтому вынужденна так говорить. В России бы ее никто не знал, если бы волею судьбы она не стала актрисой в культовом российском фильме, который показывают каждый год последние 47 лет. При этом из ее заслуг там – только внешность, поскольку пели и говорили за нее другие люди.

"Барбара Брыльска – бедная, несчастная, старая больная женщина! Ей надо что-то сказать плохое про Россию", – заявила народная артистка.

По ее словам, польскую актрису нужно только пожалеть, и русские на это способны, поскольку богатые и щедрые. До этого она была в нормальных отношениях с Брыльска, хотя почти не общалась.

Также Талызина отреагировала на идею заменить лицо Нади в киноленте "Ирония судьбы" на ее с помощью нейросетей. Она посоветовала забыть об этой идее и "не ворошить мертвого Рязанова", отметив, что фильм – это искусство.

Также, несмотря на критику России, Барбара Брыльска говорила, что питает к стране теплые чувства, как и к ее народу.