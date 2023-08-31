"Мозгов нет": Пашутин объяснил проблемы с головой у Ахеджаковой отсутствием детей

"Мозгов нет": Пашутин объяснил проблемы с головой у Ахеджаковой отсутствием детей
Фото: Sergey Petrov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Почему любимая артистка так безобразно себя ведет

Александр Пашутин всегда отличался принципиальностью суждений и патриотизмом. Поэтому, говоря об отношении к коллегам, которые после начала СВО уехали из России, он не стесняется в выражениях.

"Они меня все огорчили, – заверил прославленный актер театра и кино корреспондента "Утро.ру" на Втором Открытом Российском кинофестивале "Волгоградский факел". – Бог дал им способности, но не дал, к сожалению, ума". 

Особенно же его возмущает поведение Лии Ахеджаковой, которая поддерживает ВСУ и Украину, размахивает на гастролях сине-желтым флагом.

"Артистка она замечательная, мы даже снимались вместе, но она из ума выжила в старости, – полагает Пашутин. – А все потому, наверное, что у нее нет детей. Это очень важно! Когда у человека есть ребенок, это совсем другое миропонимание и воззрение! Другие мозги!"

Если бы сегодня Пашутин встретил бы Ахеджакову, то, как признается, сказал бы только одну фразу ей: "Лия, мозгов у тебя нет!"

Поступки и высказывания 85-летней Ахеджаковой Пашутин приравнивает к тому, что в годы Великой Отечественной войны кто-то был кричал нацистское приветствие "Хайль Гитлер!", стоя под фашистским флагом.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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