"Змее отрубают голову": Пашутин размазал шипящую предательницу Родины Лазареву*

Заявления сбежавшей артистки - это верх бесстыдства и глупости

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛАЗАРЕВОЙ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛАЗАРЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ.

57-летняя актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* с 2016 года живет в своем двухэтажном доме в испанском городе Марбелья. И теперь с побережье Коста-дель-Соль предательница поливает далекую Родину помоями. Особенно она радуется атакам украинских беспилотников и дронов на российские города и аэродромы.

Известный своим патриотизмом прославленный актер театра и кино Александр Пашутин считает такое поведение бесстыдством. О чем и сообщил корреспонденту "Утро.ру" на Открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел".

"Давайте проведем такую параллель: немцы стоят под Москвой, бомбят Подмосковье, а вот такая мразь сидит в каком-то европейском городе и говорит, что радуется, – возмущен Пашутин. – Гибнут люди, разрушаются здания и аэропорты, а она радуется".

"Что мне сказать этой с**** (цензура – прим. ред.)? – задает риторический вопрос Пашутин. – Жаль, что у нее нет яиц – подвесил бы за них! Понятно же, что у нее нет мозгов – вы посмотрите на злое лицо, злые глаза и злые губы этой Лазаревой. Она всем своим видом похожа на змею, которая выползает и шипит. А со змеей как борются? Отрубают ей лопатой голову, вот и все".

Артистов, которые сегодня критикуют Россию, Пашутин считает "последними отбросами". "Многие из уехавших актеров, впрочем, люди талантливые, но Бог дал им способности, но не дал ума, – вздыхает Пашутин. – Они меня огорчили. Даже не фактом своего отъезда, а тем, что говорят гадости про мою Родину".

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.07.2022 за работу на финансируемом из-за границы проекте.