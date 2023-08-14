"Их детям будет стыдно": Пашутин катком прошелся по Пугачевой с мужем-иноагентом

Примадонна ведет себя аморально

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

С тех пор Народная артистка СССР не пропускает в Тель-Авиве концертов и собраний тех, кого в России считают изменниками, врагами и подлецами. Не могла она пропустить и русофобский фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. И хотя певица и говорит, что перелеты ей давно даются с трудом, но ради того, чтобы поддержать собирающую деньги для украинской армии подругу, прилетела из Израиля в Латвию.

Актер Александр Пашутин возмущен безобразием, которое Лайма Вайкуле устроила на Рижском взморье, пригласив туда иностранных агентов и собирая деньги для боевиков ВСУ. "Детям Пугачевой и ее мужа будет стыдно за таких родителей, – заверил актер корреспондента "Утро.ру" на Втором Вятском фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах". – Дети подрастут, и осудят такие поступки, таких родителей. Все очень серьезно, а они играются в муси-пуси".