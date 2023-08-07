"Помоечный отброс": Пашутин обратился к изрыгающему проклятия в адрес россиян Макаревичу*

"Помоечный отброс": Пашутин обратился к изрыгающему проклятия в адрес россиян Макаревичу*
Александр Пашутин. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Актер не простил такого отношения к народу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

Известный советский и российский актер Александр Пашутин отреагировал на выпад бас-гитариста "Машины времени" Александра Кутикова в отношении россиян – последний ранее сообщил, что категорически настроен против позиции населения в отношении специальной операции. Музыкант тогда же обозвал население страны "недоумками".

Народный артист России же заявил, что оскорбивший целый народ музыкант прекрасно наигрывает гитарные бас-партии на паре аккордов, которыми в совершенстве владеет. Однако интеллектом, по всей видимости, не блещет.

"Мозги у него отдельно от рук. Кого назвал он недоумками? Великих академиков?" – негодует артист.

Пашутин добавил, что коллега, вероятно, так и не удосужился прочитать ни одной исторической книги. А если бы потрудился, то понял бы следующее: против страны веками воевали – а происходящая ситуация повторяется здесь не одно столетие.

Отреагировал Пашутин и на очередное оскорбление Андрея Макаревича* – фронтмен "Машины времени" наряду со своим коллегой из группы ранее назвал россиян "злобными дебилами". Артист считает, что мудрость приходит с годами не к каждому – Макаревича же она явно решила обойти стороной.

"И подобные ему – это помоечные отбросы. Пускай там живут, лишь бы сюда не возвращались", – высказался артист.

Ранее на выходку Макаревича отреагировал и Юрий Назаров.

*признан иностранным агентом решением Минюста РФ
Источник: АиФ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

После провала зерновой сделки Эрдоган решился на смелый шаг

Анкара собирается просить Кремль о чем-то еще

Песков назвал победителя президентских выборов в России в 2024 году

Чиновник спрогнозировал рекордный результат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей