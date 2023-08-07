"Помоечный отброс": Пашутин обратился к изрыгающему проклятия в адрес россиян Макаревичу*

Актер не простил такого отношения к народу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

Известный советский и российский актер Александр Пашутин отреагировал на выпад бас-гитариста "Машины времени" Александра Кутикова в отношении россиян – последний ранее сообщил, что категорически настроен против позиции населения в отношении специальной операции. Музыкант тогда же обозвал население страны "недоумками".

Народный артист России же заявил, что оскорбивший целый народ музыкант прекрасно наигрывает гитарные бас-партии на паре аккордов, которыми в совершенстве владеет. Однако интеллектом, по всей видимости, не блещет.

"Мозги у него отдельно от рук. Кого назвал он недоумками? Великих академиков?" – негодует артист.

Пашутин добавил, что коллега, вероятно, так и не удосужился прочитать ни одной исторической книги. А если бы потрудился, то понял бы следующее: против страны веками воевали – а происходящая ситуация повторяется здесь не одно столетие.

Отреагировал Пашутин и на очередное оскорбление Андрея Макаревича* – фронтмен "Машины времени" наряду со своим коллегой из группы ранее назвал россиян "злобными дебилами". Артист считает, что мудрость приходит с годами не к каждому – Макаревича же она явно решила обойти стороной.

"И подобные ему – это помоечные отбросы. Пускай там живут, лишь бы сюда не возвращались", – высказался артист.

Ранее на выходку Макаревича отреагировал и Юрий Назаров.

*признан иностранным агентом решением Минюста РФ