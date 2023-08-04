"Показал свою гнилую личину": Макаревичу* жестко врезали за оскорбление россиян

Певца приструнили за подлые выходки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

Когда-то солист "Машины времени" собирал в России полные залы и очень хорошо зарабатывал. Однако в последнее время артист живет за границей, а своих поклонниках из страны, подарившей ему известность, отзывается не очень лестно. Многие вряд ли забыли, как Андрей Макаревич* грубо обозвал россиян, защищая своих уехавших коллег по творческому цеху.

И на этом музыкант не остановился. Недавно он вообще принял участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, деньги с которого в том числе пошли на поддержку Украины. В общем, певец дал людям массу поводов для того, чтобы его критиковали. На этот раз высказаться о его поведении решил Юрий Назаров.

Народный артист довольно жесткими словами, можно сказать, врезал оскандалившемуся солисту "Машины времени". Легенда отечественного кино предположила, что Андрей Макаревич* мог просто-напросто сойти с ума. Иначе как объяснить эту внезапную агрессию в адрес годами кормившей его страны?

Юрий Назаров также отметил, что никогда не испытывал теплых чувств к музыканту. А теперь, когда он нелестно высказывается в адрес его соотечественников, вообще перестал его уважать. По мнению народного артиста, после всего того, что сделал певец, слово, которым он обозвал русский народ, больше подходит ему.

"Показал свою гнилую личину человек после начала СВО", – сказал легендарный актер.

Ранее "Утро.ру" писало о том, в какой скандал угодил Андрей Макаревич* в Израиле.

*признан иноагентом на территории РФ