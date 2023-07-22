"Так чудовищно": Макаревич* угодил в скандал в Израиле

Певец разбит приключившейся с ним несправедливостью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

Звезда "Машины времени" вот уже полтора года проживает на территории Израиля. Успел он стать и мужем, и отцом, однако не все вокруг него складывается так же гладко, как его личная жизнь.

Пожаловался некогда российский артист Андрей Макаревич* на то, что даже самые простые бытовые службы на земле Обетованной далеки от тех, к которым он привык в России. Взять ту же самую почту, из-за которой артист угодил в невиданный скандал.

Из Москвы ему отправили посылку с ценными личными вещами, которая до Тель-Авива шла целых полгода, после чего еще два месяца мужчине не давали забрать ее из отделения. В итоге его заставили заплатить пошлину в 2 000 евро, а бандероль отправили обратно в Златоглавую, по дороге куда она с концами пропала.

"Почему у нас так чудовищно плохо работают службы быта? – схватился за голову Андрей Макаревич*, продолжив крик души. – Считается недопустимо дурным тоном говорить о недостатках израильской жизни, если ты не прожил тут минимум лет двадцать".

Удивляет его и то, что местные жители привычно машут рукой на такие ситуации. А вот и зря, уверен музыкант: стоило бы всем жителям страны выйти на улице и показать свое недовольство. Авось, ситуация бы улучшилась...

Впрочем, уже на днях у артиста появится возможность отдохнуть от разочаровавшего его Израиля: станет Андрей Макаревич* одним из гостей на фестивале Лаймы Вайкуле, которому прочат полный провал.



*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

