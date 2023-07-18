"Удар для Вайкуле": латвийскому фестивалю с Пугачевой грозит полный провал

"Удар для Вайкуле": латвийскому фестивалю с Пугачевой грозит полный провал
Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Борис Моисеев. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистов, по мнению некоторых, встретит пустой зал

Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2023, который затосковавшая по публике Лайма Вайкуле решила организовать в Латвии, как будто бы специально состоится именно в те даты когда в стране будет присутствовать ее лучшая подруга Алла Пугачева.

Однако, многие уверены, что эта приглашенная звезда не спасет мероприятие, которое устроила опальная блондинка. Ровно эту точку зрения выразил продюсер Леонид Дзюник в беседе с журналистами.

По мнению мужчины, старые песни Аллы Пугачевой аудитории давно наскучили, а новых публике представлено так и не было. Впрочем, даже те, кто захочет услышать старую добрую "Позови меня с собой", будут разочарованы, ведь уже лет 15, заявляет Дзюник, без включенной "фанеры" артистка на сцену и шагу не ступит.

Иными словами, латвийскому фестивалю предрекли полный провал. Впрочем, есть в этом заслуга и "Славянского базара", который на прошлой неделе состоялся в белорусском Витебске.

"Все встречали артистов стоя. Вот это я понимаю фестиваль. Это удар для Вайкуле", – заявил мужчина о грядущей неудаче подруги Аллы Пугачевой.

Таким образом, все те, кто хотели насладиться музыкой, отправились в Беларусь, куда попасть можно быстро, недорого и без визы. И, самое главное, россиянам там рады. Поэтому после такого радушного приема вряд ли найдется много тех, кто с боем будет получать визу для того, чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле, да посмотреть на открывающую под "фанеру" рот Аллу Пугачеву.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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