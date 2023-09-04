Размахивающая флагом Украины Ахеджакова обзавелась неожиданным покровителем

Некоторые еще помнят о заслугах актрисы

Именитая советская и российская артистка Лия Ахеджакова всегда отличалась либеральными взглядами и не стеснялась критиковать действия властей. Некоторые считают, что за это звезду можно уважать, однако многие резко критикуют Ахеджакову за отсутствие патриотизма. С неожиданной речью в пользу скандальной звезды выступил не менее скандальный артист Станислав Садальский.



Ранее Садальский не был замечен в симпатии к артистам, которые не стесняются демонстрировать русофобские нотки в своем поведении. Как известно, еще недавно Ахеджакова радостно размахивала флагом Украины, что вызвало серьезный резонанс.



Впрочем, и сейчас Станислав не стал поддерживать антироссийские настроения коллеги по актерскому цеху, однако выступил ее покровителем в другом вопросе.



Звездный артист решил заступиться за Ахеджакову как талантливую коллегу. Садальского удивило, что никто из актерской братии не стал поддерживать Лию Меджидовну, когда ее фактически лишили работы в любимом театре "Современник". Садальский подчеркнул, что сочувствует звезде из актерской солидарности.

"Но я за нее!" – поддержал звезду "Служебного романа" Садальский.

К слову, ранее Садальский поднял на смех резонансное решение Минкульта по двум популярным голливудским кинолентам.

