Размахивающая флагом Украины Ахеджакова обзавелась неожиданным покровителем

Размахивающая флагом Украины Ахеджакова обзавелась неожиданным покровителем
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Некоторые еще помнят о заслугах актрисы

Именитая советская и российская артистка Лия Ахеджакова всегда отличалась либеральными взглядами и не стеснялась критиковать действия властей. Некоторые считают, что за это звезду можно уважать, однако многие резко критикуют Ахеджакову за отсутствие патриотизма. С неожиданной речью в пользу скандальной звезды выступил не менее скандальный артист Станислав Садальский.

Ранее Садальский не был замечен в симпатии к артистам, которые не стесняются демонстрировать русофобские нотки в своем поведении. Как известно, еще недавно Ахеджакова радостно размахивала флагом Украины, что вызвало серьезный резонанс.

Впрочем, и сейчас Станислав не стал поддерживать антироссийские настроения коллеги по актерскому цеху, однако выступил ее покровителем в другом вопросе.

Звездный артист решил заступиться за Ахеджакову как талантливую коллегу. Садальского удивило, что никто из актерской братии не стал поддерживать Лию Меджидовну, когда ее фактически лишили работы в любимом театре "Современник". Садальский подчеркнул, что сочувствует звезде из актерской солидарности.

"Но я за нее!" – поддержал звезду "Служебного романа" Садальский.

К слову, ранее Садальский поднял на смех резонансное решение Минкульта по двум популярным голливудским кинолентам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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