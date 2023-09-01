Садальский поднял на смех резонансное решение Минкульта

Артиста позабавили доводы министерства

Новый голливудский фильм о жизни популярной куклы Барби был разрекламирован на весь мир. Такая агрессивная реклама, конечно, резко повысила интерес публики к киноленте. Однако в российских кинотеатрах картину посмотреть не удастся. Соответствующее решение приняли эксперты нашего Минкульта. Доводы, которые были озвучены специалистами, насмешили знаменитого российского артиста Станислава Садальского.



Надо полагать, звездный артист сильно ждал распиаренную премьеру и хотел в комфортных условиях насладиться игрой американских актеров. Минкульт лишил звезду такой возможности, за что тот разразился гневной тирадой. Садальский поднял на смех доводы профильного министерства.



Как известно, российский зритель останется без "Барби" в связи с тем, что кинолента не соответствует духовно-нравственным ориентирам, которые приняты в нашей стране. Такая же судьба постигла киноленту "Оппенгеймер".

"Спасибо родному Министерству-прачечной за мой высокий моральный облик! Представляю, как бы меня растлила розовая Барби", – ядовито написал Станислав в социальных сетях.

К слову, ранее Садальский заявил о психических проблемах Валентины Талызиной.

