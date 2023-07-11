Садальский показал кадры жуткой драки с Домогаровым

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12 июля народный артист России Александр Домогаров отмечает день рождения. Ему исполнилось 60 лет. Но в этот день актер подготовил подарок не для себя, а для поклонников. Он вышел на сцену Театра российской армии с премьерой – спектаклем "Маскарад".
В особенный для Домогарова день к нему обратился его коллега Стаснислав Садальский. 71-летний артист посвятил актеру публикацию в популярной социальной сети, где назвал его лицедеем от Бога и одним из лучших современников.
По словам Садальского, любая роль Домогарова является шедевром. "Всегда играет на разрыв!", – написал Станислав. Мол, достаточно лишь одного взгляд Александра, чтобы зритель прочувствовал эмоцию. Садальский пожелал коллеге сил, здоровья, выдержки и терпения.
"От всей души поздравляю с днем рождения одного из самых наилюбимейших актеров на сцене и партнеров!", – сказал артист.
Также актер прикрепил видео – фрагмент из сериала "Узкий мост" 2004 года. В кадре – Садальский и Домогаров, между героями которых возникает конфликт. Опубликовав кадры, Станислав показал, как Александр ударяет его по лицу ради эмоциональной сцены. Видимо, этот отрывок очень понравился Садальскому.
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