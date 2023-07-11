Садальский показал кадры жуткой драки с Домогаровым

Садальский показал кадры жуткой драки с Домогаровым
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер обратился к коллеге в особенный день

12 июля народный артист России Александр Домогаров отмечает день рождения. Ему исполнилось 60 лет. Но в этот день актер подготовил подарок не для себя, а для поклонников. Он вышел на сцену Театра российской армии с премьерой – спектаклем "Маскарад". 

В особенный для Домогарова день к нему обратился его коллега Стаснислав Садальский. 71-летний артист посвятил актеру публикацию в популярной социальной сети, где назвал его лицедеем от Бога и одним из лучших современников. 

По словам Садальского, любая роль Домогарова является шедевром. "Всегда играет на разрыв!", – написал Станислав. Мол, достаточно лишь одного взгляд Александра, чтобы зритель прочувствовал эмоцию. Садальский пожелал коллеге сил, здоровья, выдержки и терпения.

"От всей души поздравляю с днем рождения одного из самых наилюбимейших актеров на сцене и партнеров!", – сказал артист. 

Также актер прикрепил видео – фрагмент из сериала "Узкий мост" 2004 года. В кадре – Садальский и Домогаров, между героями которых возникает конфликт. Опубликовав кадры, Станислав показал, как Александр ударяет его по лицу ради эмоциональной сцены. Видимо, этот отрывок очень понравился Садальскому. 

Фоторепортаж
15 лет в лагерях и смертельная авария: Садальский поведал о жуткой судьбе советской кинозвезды
Кадр из фильма &#34;Искусство жить в Одессе&#34; (1989) Кадр из фильма &#34;Новые приключения янки при дворе короля Артура&#34; (1988) Кадр из фильма &#34;Володькина жизнь&#34; (1984)
Кадр из фильма &#34;Копилка&#34; (1980) Кадр из фильма &#34;Солдатки&#34; (1977) Кадр из фильма &#34;Руслан и Людмила&#34; (1972)
Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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