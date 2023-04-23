"Когда бухал, тоже улетал в космос": Садальский публично оскорбил Пересильд

"Когда бухал, тоже улетал в космос": Садальский публично оскорбил Пересильд
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Российский актер театра и кино Станислав Садальский оскорбил коллегу Юлию Пересильд. 71-летний телеведущий заявил, что считает артистку "выпивохой", а все истории про полеты в космос воспринимает как плод чужой фантазии.

Сторонник теории заговоров обратил внимание на раннее высказывание Юлии, в котором та утверждает, что не собирается реагировать на выпада Стаса – мол, тот лишь пытается привлечь к себе общественное внимание на фоне такого громкого события, как премьера кинокартины "Вызов".

Садальский пошел еще дальше: заявил, что также "улетал в космос" после горячительного. А затем обозвал актрису "Выпивохой".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Созданный Россией "треугольник смерти" уничтожит США

Американской гегемонии пришел конец

Кремль ответил на безумные угрозы генсека НАТО

Москва не осталась в долгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей