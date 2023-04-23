"Когда бухал, тоже улетал в космос": Садальский публично оскорбил Пересильд

Российский актер театра и кино Станислав Садальский оскорбил коллегу Юлию Пересильд. 71-летний телеведущий заявил, что считает артистку "выпивохой", а все истории про полеты в космос воспринимает как плод чужой фантазии.

Сторонник теории заговоров обратил внимание на раннее высказывание Юлии, в котором та утверждает, что не собирается реагировать на выпада Стаса – мол, тот лишь пытается привлечь к себе общественное внимание на фоне такого громкого события, как премьера кинокартины "Вызов".

Садальский пошел еще дальше: заявил, что также "улетал в космос" после горячительного. А затем обозвал актрису "Выпивохой".