Садальский раскрыл неожиданные подробности печальной судьбы Татьяны Васильевой

Пожилой артистке не позавидуешь

В информационном пространстве не прекращается война знаменитого российского артиста Станислава Садальского и художественного руководителя театра "Ленком" Марка Варшавера. На этот раз в разборки вплели именитую артистку Татьяну Васильевну.



В социальных сетях Садальский поделился своими переживаниями по поводу ее незавидной судьбы. Артист заявил, что глава "Ленкома", где долгие годы служит Васильева, не дает ей расправить плечи и блистать на сцене. Оказалось, что именно Татьяна была избрана в качестве исполнительницы ролей покойной Инны Чуриковой.



Однако, как утверждает Садальский, пожилая актриса так и не блистает на театральных подмостках ни в одном из значимых спектаклей. Садальский считает, что Варшавер притесняет Васильеву. Станиславу непонятно, зачем тогда Татьяну продолжают держать в популярном культурном учреждении. Значимые роли ей так и не дают.

"Артистка народная сидит без работы в Ленкоме, не уходит, верит старенькому Варшаверу", – негодует в Сети Садальский.

В целом Станислава сильно раздражает то, что происходит в "Ленкоме". Садальский регулярно отчитывает Варшавера и не стесняется в выражениях. Станиславу кажется, что художественный руководитель негативно влияет на жизнь театра.

