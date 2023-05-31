Садальский публично нахамил главе "Ленкома"

Начальство приписывает себе в заслуги чужие достижения, считает актер

Станислав Садальский вышел из себя, услышав мнение директора "Ленкома" Марка Варшавера. Заслуженный работник культуры РФ ранее назвал популярность Олеси Железняк с другими звездами из театра следствием, в том числе, и собственной работы. Однако Стас уверен, что Варшавер многое на себя берет.

К слову, с начальством из "Ленкома" Садальский давно в прохладных отношениях. Пару месяцев назад Варшавер даже обещал тому устроить суд – обвинял во лжи в истории с увольнением из театра Александры Захаровой. Теперь же вопросы к Варшаверу появились и у 71-летнего актера.

"Здесь нужен психиатр. Вызывайте скорую!" – высказался Садальский.