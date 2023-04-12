Ахеджакова отказалась отвечать на вопрос о финансировании ВСУ

Ахеджакова отказалась отвечать на вопрос о финансировании ВСУ
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/www.globallookpress.com
А все из-за запрета адвоката

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова ответила на вопрос о спонсировании украинской армии, дав лаконичный ответ.

Звезда советского и российского кино сообщила, что не может дать конкретный ответ – по настоянию юриста, который отстаивает ее интересы в суде. До судебных процессов отвечать на такие вопросы адвокат актрисе запретил.

"Со мной все хорошо", – добавила Лия Меджидовна.

Ранее в медиа появилась информация о возможном спонсировании российской актрисы вооруженных сил Украины. Информация дошла до Генеральной прокуратуры, которая получила просьбу проверить данные. Ахеджакову могут привлечь к ответственности по статьям о государственной измене и дискредитации Вооруженных сил РФ.

Напомним, все началось с обращения в Генпрокуратуру главы  Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина – тот попросил возбудить в отношении актрисы аж три дела. А основная причина, считает Бородин, заключается в следующем: актриса продолжает рассказывать о своих политических взглядах.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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