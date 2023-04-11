Три уголовных дела: появился план расправы с Ахеджаковой в России

Три уголовных дела: появился план расправы с Ахеджаковой в России
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку решили окончательно добить

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении три уголовных дела. Причиной своих действий он назвал то, что артистка продолжает давать интервью о своей политической позиции.

Он напомнил, что ранее звезду выгнали из "Современника", но на нее поведение это не повлияло. При этом Бородин уверен, что Ахеджакова спонсирует ВСУ, опираясь на публикацию, которую ранее признали фейковой. 

По его мнению, знаменитость следует признать иноагентом, лишить наград и почётных званий и завести несколько уголовных дел. Первое касается государственной измены, второе – дискредитации армии, третье – возбуждение вражды. Если правоохранители пойдут на такой шаг, то 84-летней актрисе может грозить уголовный срок в пару десятков лет.

Ранее после отмены всех спектаклей со своим участием Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из "Современника" по собственному желанию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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