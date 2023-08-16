Артистка осталась без заработка в Латвии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЕВГЕНИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЧИЧВАРКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧИЧВАРКИНА.

В минувшем году популярная российская актриса театра и кино, общественный деятель Чулпан Хаматова присоединилась к группе беглых звезд. Она не просто переехала в Латвию, но и позволила себе абсолютно хамские высказывания в адрес нашей страны.



К примеру, народная артистка России сильно шокировала своих поклонников, заявив, мол ей никогда не нужно было это почетное звание. Разумеется, патриотично настроенные граждане подвергли ее жесточайшей критике за скандальные высказывания.

Народной артисткой Росси Чулпан Хаматова быть не хочет, но как артистка на Запада она вовсе не востребована. Не секрет, что у звезды возникли серьезные финансовые трудности.

Возможно, именно нехватка неденежных средств вынудила ее согласиться на роль свадебного генерала у беглого миллионера Евгения Чичваркина*, который организовал в Латвии ужин, чтобы собрать деньги для Украины.

"Подтверждение платежа – это ваш билет, а наш ужин – только благодарность вам за помощь стремящейся к свободе и западным ценностям Украине", – написал в соцсетях миллионер.

К слову, тому, кто явится на ужин со специальным гостем в лице Чулпан Хаматовой придется заплатить минимум десять тысяч евро.

Ранее телеведущий Александр Васильев назвал героями беглый артистов-русофобов.

*признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ