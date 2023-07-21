"Ее раздула Волчек": Соседов приложил предавшую Россию Хаматову

Шоумен считает талант актрисы преувеличенным

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Так Алла Пугачева с семьей обосновалась в Израиле. Рената Литвинова и Земфира теперь во Франции. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Чулпан Хаматова уехала на ПМЖ в Латвию.

"В отъезде всех этих людей для меня лично не было ничего странного, – заверил Соседов "Утро.ру". – Дапкунайте – литовка. Туда, как говорится, ей и дорога. Хаматова тоже – туда-сюда".

При этом он считает, что Хаматова как актриса особой ценности не представляет. "Ее распиариала Галина Волчек, – убежден Соседов. – Зачем она ее пиарила, надувала и раздувала? А она именно надувала, как шар! Дула и дула!"

Напомним, с 1999 по 2019 годы Чулпан Хаматова служила в московском театре "Современник", где сыграла в 12 спектаклях. Но в конце 2018-го худрук театра Галина Волчек рассказала в интервью, как разочаровала ее актриса. Мол, Хаматова попросила полугодовой перерыв – за нервного истощения. И дала слово не сниматься в это время в кино и не принимать участия в постановках других театров. А вскоре выяснилось, что она репетирует в Риге и Москве...