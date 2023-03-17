Брата Хаматовой в экстренном порядке выгнали из "Современника"

Артист угодил в скандал вслед за сестрой

Шамиль Хаматов уехал из России в Ригу, где сейчас следит за прибалтийской недвижимостью Чулпан. Он тоже по профессии актер и занимает такую же политическую позицию, как и его сестра.

На этом фоне Хаматов решил принять участие в благотворительном рижском концерте, все деньги с которого направят на помощь Украине – его назначили на 24 марта. Однако, как оказалось, в России о его взглядах на СВО до этого не было особо известно.

Журналисты выяснили, что, несмотря на отъезд из страны, Шамиль до сих пор значится в труппе "Современника". Там ему исправно платят заработок, хотя в постановках он не задействован. После решения Хаматова выступить в Риге ради Украины в театре созвали экстренное заседание, где приняли решение выгнать его с работы. Хотя официального увольнения выписано пока не было.

Хаматов перебрался в Латвию еще до Нового года. Первые выступления артист стал давать в феврале, до этого он бесплатно ходил на все репетиции, чтобы изучить репертуар.

При этом незадолго до отъезда из России у артиста случился большой телевизионный успех – на экраны вышло сразу несколько картин с его участием, а впереди – премьера еще двух.

Ранее в Риге отменили спектакль с участием Чулпан Хаматовой. Сейчас она выступает на сцене в ОАЭ для русскоговорящей аудитории.