Тайное стало явным: почему в Европе со скандалом закрыли спектакль с Хаматовой

Тайное стало явным: почему в Европе со скандалом закрыли спектакль с Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Артистка не желает говорить о пережитом

Новость о фиаско со спектаклем Чулпан Хаматовой в Риге обсуждалась всеми вдоль и поперек. Постановка по "Старосветским помещикам" Гоголя должна была выйти и на русском, и на украинском, и на латышском. Однако режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис сообщил, что зрителям показывать "такое" нельзя – уж слишком неподготовленной, мол, выходит постановка.

Однако не так давно стало известно о реальных причинах, несмотря на отказы Хаматовой комментировать скандал. Ведь сама исполнительница заучивала роль на трех языках.

Как пишет "Московский Комсомолец", в ситуацию чуть ли не вмешался украинский МИД. Алвис пытался спасти постановку, однако в итоге спектакль закрыли. Претензии Киева дали свои результаты, и Чулпан назвали "пророссийской".

"Отношение к русским, независимо от их политических убеждений, здесь, на генетическом уровне, мягко говоря, отрицательное", – утверждает один из источников.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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