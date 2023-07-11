"Наговорила столько всего": сделано заявление о будущем собравшейся в Россию Хаматовой

Актриса не стала "своей" за границей

Актриса когда-то была очень востребована в России, а с ее участием создавались самые громкие проекты. Однако успех и любовь поклонников она променяла на жизнь в Латвии. Причем не самую легкую. Время от времени Чулпан Хаматова сама рассказывает, как ей тяжело живется за границей.

После своего переезда актриса стала критиковать годами кормившую ее страну, что не на шутку разгневало россиян и ее бывших коллег по творческому цеху. Кажется, что востребована на чужбине артистка как раз из-за громких высказываний, что же касается работы, то ее у нее теперь вовсе нет.

Сначала Чулпан Хаматовой досталась роль в местном театре, однако вскоре постановку закрыли. Не понятно, как и на что живет звезда, но недавно она стала рассуждать о возвращении в Россию, правда пока о поездке домой она боится думать.

Тем временем на ее высказывания стали реагировать бывшие коллеги по творческому цеху. Звезда сериала "Склифософский" Анна Якунина даже сделала заявление о будущем артистки. Она заверила, что Чулпан Хаматова никогда не получит статус "своей" за рубежом. Что же касается мыслей беглянки о возвращении в Россию, то актриса не представляет, как это возможно.

"И что она теперь мне скажет, глядя в глаза – после того, как наговорила столько всего о России? Что она теперь будет говорить всем нам?" – рассуждает исполнительница главных ролей в сериалах.