Как живет измученная скандалами Ахеджакова после отъезда из России

Актриса стала очень осторожной

Народная артистка России Лия Ахеджакова всегда отличалась строптивым нравом. Она и до начала специальной военной операции могла позволить себе резкие высказывания, а после однозначно выступила против решения глав государства.

Неоднозначные заявления 85-летней актрисы театра и кино в итоге довели ее до череды громких скандалов. Против звезды фильма "Служебный роман" ополчились общественники.

Некоторые граждане даже начали заваливать театр "Современник" письмам с критикой в адрес Лии Ахеджаковой. В итоге руководства учреждения культуры распрощалось с артисткой.

Активисты даже требовали правоохранительные органы проверить ее на предмет финансирования ВСУ, за что в России полагается уголовная статья. Преследования звезда избежала, но в попала в еще один скандал.

На одном из выступлений Лия Ахеджакова получила от "поклонника" подарок, который оказался флагом Украины. Сама актриса заявила, что приняла разноцветное полотнище за шарфик, а зрителя назвала провокатором.

В итоге волна критики повторилась, а звезда покинула Россию. Лия Ахеджакова в ближайшие несколько месяцев планирует гастролировать по европейским странам. Ее уже заметили в Армении и Грузии. При этом актриса стала очень осторожной и со сцены берет только цветы.

Кстати, ранее актриса Чулпан Хаматова призвала Лию Ахеджакову прокинуть Россию.