Ахеджакова прервала молчание после скандала с украинским флагом

Советская звезда оказалась в щекотливой ситуации

Когда-то популярная артистка Лия Ахеджакова пользовалась бесконечной любовью и уважением зрителей. Ее блистательные героини в культовых советских кинолентах обеспечили знаменитости славу до конца дней. Впрочем, склочный характер звезды дает ей не меньше популярности. Скандал с украинским флагом гремел на всю страну. Замолкшая на время артистка наконец-то вышла на связь.



После того, как любимица публики позировала в Германии, размахивая жовто-блакитным полотном, ее решили проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Ахеджакова быстро поняла, что запахло жареным и объявила, что флаг ей вручил некий провокатор вместе с букетом цветов.



Журналистам удалось дозвониться до Лии Меджидовны. Корреспонденты пытались выяснить, как ее самочувствие на фоне пристального интереса российских правоохранителей. Ахеджакова не стала бросать трубку, однако язвительно ответила звонившим, что особенности состояния своего здоровья предпочитает обсуждать с лечащим врачом.

"О том, как я себя чувствую, я лучше своему доктору расскажу. Никаких комментариев по своему состоянию я давать не собираюсь", – иронично заявила Ахеджакова.

К слову, ранее стало известно о появлении у Ахеджаковой неожиданного покровителя. За скандальную советскую артистку вступился ее именитый коллега по актерскому цеху.

